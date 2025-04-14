Екатеринбург, 14 апреля, 2025, 17:03 — ИА Регнум. СУ СК России по Свердловской области направило в суд уголовное дело в отношении 14-летнего подростка по статьям о покушении на грабеж и умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Об этом 14 апреля заявили в пресс-службе регионального ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

По данным следствия, несовершеннолетний житель города Нижние Серги осенью 2024 года во время школьной перемены умышленно избил руками и ногами свою одноклассницу, причинив вред ее здоровью. Кроме того, его обвиняют в двух покушениях на грабеж в отношении 10-летнего школьника, у которого подозреваемый открыто пытался похитить средства.

Отмечается, что полиция приняла решение аннулировать вид на жительство в РФ матери подростка, при вступлении меры в законную силу ее выдворят с территории России.

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