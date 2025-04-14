Симферополь, 14 апреля, 2025, 17:04 — ИА Регнум. ФСБ рассекретила архивные документы с показаниями свидетелей о гибели в Феодосии пионера-героя Вити Коробкова и его отца Михаила Коробкова, попавших в плен к нацистам в 1944 году. Об этом 14 апреля сообщило управление ведомства по Крыму и Севастополю.

Витя Коробков

Отец и сын состояли в партизанском отряде. В феврале их отправили в город, так как у старшего Коробкова обострилось заболевание туберкулезом. Они были схвачены в Феодосии фашистами.

В рассекреченных документах приводится информация от советского разведчика Ибрагима Аганина, который внедрился к нацистам и работал у них переводчиком. Он сообщил, что Коробковы на допросах не признавали причастность к партизанам.

«Следователь Бюльд кричал на мальчика, что он не верит ему, и при мне начал избивать его. Он бил его своими здоровыми кулаками, и от каждого удара мальчик с силой ударялся о стенку. При мне мальчика ударил несколько раз кованым немецким сапогом и переводчик Ламп», — говорится в документе.

Аганин сообщил, что отца мальчика также избивали и потом показали ему сына, лежавшего в крови на полу, и пригрозили, что оба они умрут, если не расскажут о связях с партизанами. Старший Коробков признался, что имел задание помочь, если к нему обратятся подпольщики. Отца расстреляли 28 февраля, его сына — 9 марта. Мальчику было 15 лет.

Как передавало ИА Регнум, 11 апреля ФСБ опубликовала материалы допросов нацистских карателей, служивших в немецком лагере смерти в Треблинке. Фашисты не только массово расстреливали узников, но также избивали их палками, закапывали в песок и убивали другими мучительными способами ради развлечения.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что около половины потерь, понесенных СССР в годы Великой Отечественной войны, составляли мирные жители. Есть множество свидетельств, что нацисты устраивали массовые казни гражданского населения. Они также планировали сделать рабами, лишенными родной культуры тех, кто останется жив.