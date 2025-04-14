Киев, 14 апреля, 2025, 17:00 — ИА Регнум. Переговоры между делегациями Украины и США для подготовки соглашения по недрам будут продолжаться после технических консультаций, при этом сторонам удалось прийти к некоторым договоренностям. Об этом сообщила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Global Look Press

«Я не могу раскрыть много деталей. То, что консультации проходят, — это сам по себе позитивный знак. Из того, что можно говорить на данном этапе: украинская делегация имела возможность донести до американской стороны все предложения, которые мы тут готовили, которые были согласованы. Все они обсуждались. Достигнуты некоторые договоренности», — сказала она в эфире телеканала «Рада».

При этом Стефанишина выразила надежду на то, что после консультаций переговоры будут продолжаться до тех пор, пока стороны не придут к соглашению. При этом она добавила, что эти встречи не стали последним раундом переговоров по соглашению о недрах.

Встреча делегаций двух стран прошла в Вашингтоне 11 апреля. Как сообщила газета New York Times, консультации были нацелены на то, чтобы позволить США получить значительную долю в природных ресурсах Украины.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что одобрение главой киевского режима Владимиром Зеленским сделки с США по полезным ископаемым может привести к его свержению. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова при этом отметила, что Вашингтон даже не скрывает, что использует главу киевского режима для заключения сделки по полезным ископаемым.

Зеленский дважды отказывался заключать с США сделку по ресурсам: 12 февраля во время визита министра финансов США Скотта Бессента в Киев и 28 февраля в ходе посещения Белого дома, когда Зеленский спровоцировал перепалку с американским президентом Дональдом Трампом. В результате главу киевского режима выгнали из Белого дома.