Луганск, 14 апреля, 2025, 16:56 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике (ЛНР) почтили память павших земляков у мемориала «Незаживающая рана Донбасса» в День жертв украинской агрессии. Об этом 14 апреля заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Александр Река/ТАСС

«Сегодня скорбная дата для всех нас — День жертв украинской агрессии. 14 апреля 2014 года преступный киевский режим объявил о начале так называемой «антитеррористической операции» против жителей Донбасса. Жертвами этой, по сути, карательной операции стали тысячи мирных людей, не поддержавших госпереворот и чуждую им неофашистскую идеологию», — говорится в сообщении Пасечника в Telegram-канале.

Отмечается, что в Луганске также прошел митинг-реквием, участники мероприятия почтили минутой молчания память погибших — мирных граждан, добровольцев, ополченцев и военнослужащих, защищавших Луганщину, а затем возложили цветы к Стеле Памяти мемориального комплекса.

Также присутствовали замглавы администрации ЛНР Наталья Шкода, председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко, уполномоченный по правам человека в регионе Анна Сорока, председатель Союза ветеранов Донбасса СВО Андрей Тимохин, а также представители ветеранских и молодежных организаций, родные и близкие погибших от украинской агрессии.

Кроме того, Сорока напомнила, что на территории мемориала «Незаживающая рана Донбасса» захоронено 394 погибших, среди них как мирные жертвы, так и защитники Отечества.

«Каждый из украинских преступников получит по справедливости, каждый ответит за загубленные жизни. Вечная память невинно убиенным! Мы верим, что они смотрят на нас с небес и помогают нам идти к Победе, молятся за наших ребят, которые сейчас с оружием в руках сражаются на полях специальной военной операции», — подчеркнула Шкода.

Как передавало ИА Регнум, по данным Следственного комитета России, с 2014 года на территории Донбасса от действий украинских формирований погибли более 7 тыс. человек. Кроме того, пострадали не менее 27 518 мирных жителей.

Потерпевшими по уголовным делам о преступлениях против мира, личности и безопасности человечества со стороны Вооруженных сил Украины были признаны как пострадавшие, так и родственники погибших. В частности, среди них те, кто был вынужден покинуть свое место жительства из-за преступлений киевского режима, и таких десятки тысяч граждан.