В школах провели «Разговоры о важном», посвященные гражданской авиации
Москва, 14 апреля, 2025, 16:25 — ИА Регнум. Во всех школах и организациях среднего профессионального образования России 14 апреля прошли занятия в рамках проекта «Разговоры о важном». Темой урока стало развитие гражданской авиации страны.
Тему представила киноактриса Екатерина Темнова. Она рассказала учащимся об основных этапах становления российской гражданской авиации. Федеральным спикером выступила пилот Мария Мироненко, поделившаяся своим профессиональным опытом и наиболее важными аспектами работы в отрасли.
«Пилот должен быть ответственным, ведь пилот несет ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь пассажиров и экипажа. Пилот должен быть дисциплинированным, собранным и обладать умением мыслить аналитически и уметь адаптироваться к быстро меняющимся ситуациям», — отметила Мироненко, отвечая на вопросы о качествах, необходимых в ее профессии.
Она подчеркнула, что современная авиация — это не только транспорт, но и мост, соединяющий города и страны. Пилот также обратила внимание на важность постоянного профессионального совершенствования и глубокого знания техники. По ее мнению, гражданская авиация остается одной из самых востребованных и динамично развивающихся сфер. За романтикой профессии стоит серьезная работа, требующая постоянного совершенствования, добавила Мироненко.
Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин ранее поддержал проведение «Разговоров о важном» с детьми до пяти лет. При этом он призвал проводить такие занятия искренне и давать материал с учетом их развития.