Москва, 14 апреля, 2025, 16:25 — ИА Регнум. Во всех школах и организациях среднего профессионального образования России 14 апреля прошли занятия в рамках проекта «Разговоры о важном». Темой урока стало развитие гражданской авиации страны.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Тему представила киноактриса Екатерина Темнова. Она рассказала учащимся об основных этапах становления российской гражданской авиации. Федеральным спикером выступила пилот Мария Мироненко, поделившаяся своим профессиональным опытом и наиболее важными аспектами работы в отрасли.

«Пилот должен быть ответственным, ведь пилот несет ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь пассажиров и экипажа. Пилот должен быть дисциплинированным, собранным и обладать умением мыслить аналитически и уметь адаптироваться к быстро меняющимся ситуациям», — отметила Мироненко, отвечая на вопросы о качествах, необходимых в ее профессии.

Она подчеркнула, что современная авиация — это не только транспорт, но и мост, соединяющий города и страны. Пилот также обратила внимание на важность постоянного профессионального совершенствования и глубокого знания техники. По ее мнению, гражданская авиация остается одной из самых востребованных и динамично развивающихся сфер. За романтикой профессии стоит серьезная работа, требующая постоянного совершенствования, добавила Мироненко.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин ранее поддержал проведение «Разговоров о важном» с детьми до пяти лет. При этом он призвал проводить такие занятия искренне и давать материал с учетом их развития.