Москва, 14 апреля, 2025, 16:18 — ИА Регнум. У России есть факты, что на объекте в Сумах, по которому ВС РФ нанесли удары, была очередная сходка украинских военачальников с западными коллегами. Об этом 14 апреля сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с «Коммерсантом».

Global Look Press

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные нанесли удар двумя ракетами «Искандер-М» по месту проведения совещания командного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Сумы. В результате поражения цели было уничтожено более 60 военнослужащих ВСУ. Лавров прокомментировал данную ситуацию.

«Там была очередная сходка украинских военачальников со своими западными коллегами, которые то ли под видом наемников, то ли не знаю под видом кого… Там находятся военнослужащие стран НАТО и напрямую руководят. Все это знают», — подчеркнул Лавров.

В Минобороны также отмечали, что киевский режим продолжает использовать украинское население в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города.

Это подтвердил глава МИД РФ, подчеркнув, что международное гуманитарное право категорически запрещает размещать оружие и военные объекты рядом с гражданскими.

«С первых дней кризиса, да и ранее, еще во время действия Минских договоренностей, во время «радужных», но рухнувших надежд, что они позволят решить проблему миром, оставив Украину в ее территориальной целостности за минусом Крыма (они не хотели этого делать), фактов размещения артиллерии, систем противовоздушной обороны в городских кварталах около детских садов, был «миллион», — подчеркнул Лавров.

Он добавил, что ВСУ продолжают эту практику.

Как передавало ИА Регнум, городской совет Бердичева в Житомирской области 14 апреля сообщил, что во время ракетного удара в Сумах был ликвидирован бывший замкомандира артиллерийской бригады ВСУ полковник Юрий Юла. Позднее это сообщение было удалено.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российские военные наносят удары исключительно по военным целям на Украине.

Минобороны РФ ранее также неоднократно подчеркивало, что ВС России наносят удары только по военным объектам или связанной с ними инфраструктуре на украинской территории.