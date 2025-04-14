Москва, 14 апреля, 2025, 16:15 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар двумя ракетами «Искандер-М» по месту проведения совещания командного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Сумы. Об этом 14 апреля сообщило Министерство обороны РФ.

Russian Defence Ministry/Global Look Press

«Вчера Вооруженными силами РФ в городе Сумы в условиях активного противодействия ВСУ средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны иностранного производства нанесен удар двумя оперативно-тактическими ракетами «Искандер-М» по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы «Северск», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате поражения цели было уничтожено более 60 военнослужащих ВСУ.

В Минобороны добавили, что киевский режим продолжает использовать украинское население в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города.

Как передавало ИА Регнум, 14 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российские военные наносят удары исключительно по военным целям на Украине.

Городской совет Бердичева в Житомирской области сообщил, что во время ракетного удара в Сумах был ликвидирован бывший замкомандира артиллерийской бригады ВСУ полковник Юрий Юла. Позднее это сообщение было удалено.

Минобороны РФ ранее также неоднократно подчеркивало, что ВС России наносят удары только по военным объектам или связанной с ними инфраструктуре на украинской территории.