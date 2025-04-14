Канск, Красноярский край, 14 апреля, 2025, 16:15 — ИА Регнум. В Красноярском крае в частном доме в городе Канске обнаружены тела троих детей, которых, по предварительной информации, зарубила топором мать. Об этом 14 апреля сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

Следственный комитет Российской Федерации

«Предварительно установлено, что днем 29-летняя жительница Канска, находясь в частном доме с тремя детьми четырех лет, восьми лет и семи месяцев, умышленно нанесла им удары топором», — сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что семья, где случилась трагедия, полная и состоит на профилактическом учете с октября 2024 года. Отца привлекали к административной ответственности за побои в отношении семилетнего сына. Мать, которая нигде не работает, состоит на учете у психиатра.

Сейчас правоохранители проводят обыск и устанавливают мотивы, которыми руководствовалась женщина.

На месте происшествия работает заместитель прокурора края Евгений Мостовой. Он будет координировать действия следователей.

В отношении матери возбудили уголовное дело об убийстве по пп. «а», «д», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Как сообщало ИА Регнум, в марте уголовное дело в отношении другой женщины возбудили в Краснодарском крае. Фигуранткой стала 32-летняя жительница Курганинска, подозреваемая в покушении на убийство двухмесячного сына. Ребенку были нанесены множественные ножевые ранения живота. На помощь малышу бросился его дедушка — отец подозреваемой. Раненого мальчика доставили в больницу, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь. Мать задержали и доставили к следователям.

В апреле глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал, что в России за 2024 год порядка 2 тыс. детей пострадали в результате преступлений в семьях. Он уточнил, что у семейной преступности латентный характер и в подобных случаях дети часто бывают запуганы и подавлены, а также боятся, что им не поверят. Поэтому, по сути, такого рода преступлений в несколько раз больше, чем это следует из криминальной статистики, считает глава ведомства.