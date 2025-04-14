Рим, 14 апреля, 2025, 16:02 — ИА Регнум. «Коалиция желающих», в которую вошел ряд стран, заявляющих о готовности отправить «миротворцев» на Украину, является лишь теоретической силой, она пока не может предпринимать каких-либо практических шагов. Об этом 14 апреля заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто.

Zuma\TASS «Коалиция желающих»

«Это теоретическая военная сила, которую могут задействовать на Украине, но на данный момент для этого нет видимых предпосылок», — процитировала его газета La Stampa.

Он также отверг предположение, что «коалиция желающих» может стать столпом НАТО в Европе. По мнению министра, эту роль исполняют все страны, которые входят в альянс. Крозетто также призвал военный блок больше заниматься укреплением обороны, а не политическими вопросами.

Как передавало ИА Регнум, 10 апреля глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что страны ЕС и НАТО обсуждают возможные варианты отправки войск на Украину. По ее словам, это может быть мониторинговая или миротворческая миссия, а также силы, направленные для сдерживания или же усиления.

На следующий день Каллас назвала провальными итоги прошедших переговоров членов «коалиции желающих». Она заявила, что у лидеров стран разные мнения и что обсуждения продолжатся.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 12 апреля заявил, что страны Запада хотят отправить военные контингенты на Украину не для миротворческой деятельности, а для защиты нацистского режима в этой стране. Он назвал дымовой завесой обсуждения всех других целей этой военной миссии.

В марте Лавров предупредил, что отправка на Украину военного контингента стран НАТО будет означать их прямое участие в войне против России. Москва не будет просто наблюдать за размещением европейский войск на украинской территории, подчеркнул он.