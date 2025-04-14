Москва, 14 апреля, 2025, 15:54 — ИА Регнум. Полк связи Вооруженных сил Украины (ВСУ) поражен в городе Вознесенске Николаевской области. Об этом 14 апреля сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Вознесенск, прилет в районе. Предварительно прилетело в расположившийся полк связи», — написал он в Telegram-канале.

Лебедев добавил, что ракета ударила по системе радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и в ретрансляторы.

Минобороны РФ пока не сообщало об ударах по Николаевской области. Оборонное ведомство неоднократно подчеркивало, что российские военные наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как передавало ИА Регнум, 5 апреля глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что в городе Запорожье российские военные ликвидировали предприятие по производству взрывчатых веществ. Он отметил, что эти взрывчатые вещества ВСУ использовали для дистанционного минирования территорий, освобожденных российской армией.

9 апреля российские военнослужащие уничтожили в Сумской области главный объект по производству боеприпасов для ВСУ. Предприятие располагалось в городе Шостке под Сумами.

13 апреля в результате удара, нанесенного российскими военными по месту проведения совещания представителей командования украинской армии в Сумах, уничтожены более 60 военнослужащих ВСУ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 14 апреля напомнил, что российская армия наносит удары только по военным и околовоенным целям на Украине.