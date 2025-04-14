Санкт-Петербург, 14 апреля, 2025, 15:53 — ИА Регнум. Обвинение запросило для Валерия Шляфмана, заочно обвиняемого в убийстве певца Игоря Талькова в октябре 1991 года, 14 лет колонии. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Замир Усманов/ТАСС

В Петроградском районном суде Санкт-Петербурга закончились прения по уголовному делу в отношении Шляфмана.

«Обвинение просило суд назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет в колонии строгого режима», — сказано в сообщении.

Уточняется, что защитник подсудимого просил оправдать его клиента.

По версии следствия, 6 октября 1991 года в петербургском Дворце спорта «Юбилейный» директор Талькова Шляфман из-за спора об очередности выступления артистов выстрелил в Игоря Малахова, представлявшего интересы певицы Азизы, но тот увернулся. В результате пуля попала в Талькова, от полученного ранения музыкант скончался.

Сообщается, что следователи допросили более 150 свидетелей, в том числе артистов, сотрудников Дворца спорта и правоохранителей, которые оказались на месте происшествия. Шляфман покинул Россию в 1992 году и скрывается в Израиле. Следствие испробовало все меры для розыска и экстрадиции обвиняемого. Из-за того, что его невозможно доставить в суд, разбирательство идет без него.

Свидетелями по делу проходят Наташа Королева, давшая показания в суде 13 ноября, Игорь Николаев, Богдан Титомир, Лолита Милявская, Олег Газманов и некоторые другие звезды эстрады.

В январе 2022 года Петроградский районный суд Петербурга заочно арестовал Шляфмана по делу об убийстве музыканта. Следователь в ходе заседания рассказал, что обвиняемый первое время пытался запутать следствие, спрятать револьвер в бачке унитаза, утверждал, что стрелял Малахов, а также уговаривал свидетелей дать ложные показания.

10 октября Шляфман был допрошен в Израиле сотрудниками Следственного комитета, прибывшими из Санкт-Петербурга. Мужчина отрицает свою причастность к гибели Талькова и не признает вину.