Москва, 14 апреля, 2025, 16:39 — ИА Регнум. Требование Google перенести судебное разбирательство из России в США абсурдно. Об этом 14 апреля заявил член Общественного совета при Минцифры РФ, первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Армен Гаспарян.

Global Look Press

«Скоростной забег до родной юрисдикции — любимый вид спорта среди ИТ-гигантов. Но если серьезно, то логика Google абсурдна — компания отказывается выполнять требования России, ссылаясь на законодательство совершенно другой страны. Это все равно что ехать по встречной полосе на МКАДе и считать, что все нормально, в Ирландии же левостороннее движение!» — отметил Гаспарян.

По мнению эксперта, Google четко дал понять России и всему миру, что он не приемлет законодательство других стран и готов работать только на своих условиях. Такой подход работал, когда у Google почти не было конкурентов. Однако сейчас в ряде стран, включая Россию, действуют более удобные альтернативы, больше нет необходимости терпеть юридический произвол от ИТ-гиганта, считает Гаспарян.

Член Общественной палаты, первый замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Никита Данюк отметил, что попытки перенести судебный спор за пределы России только подчеркивают пренебрежение Google к правовому полю страны, в которой компания ранее вела масштабную деятельность и получала прибыль.

«Такое поведение — это вызов самому понятию суверенитета и государственному контролю над цифровым пространством», — отметил Данюк.

Эксперт подчеркнул, что в таких условиях развитие независимой инфраструктуры, в том числе национальных платформ, сервисов и систем хранения данных, становится не просто стратегическим приоритетом, а необходимым условием технологической и правовой безопасности.

«Также мы получили важный урок — риски, связанные с деятельностью транснациональных ИТ-компаний, показали, что внешнее регулирование не может заменить внутренние механизмы защиты интересов государства и граждан», — отметил Данюк.

Эксперт подчеркнул, что ни одна глобальная компания не должна иметь возможность диктовать условия взаимодействия, игнорируя правовую систему страны.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года Арбитражный суд Москвы признал российское юрлицо Google ООО «Гугл» банкротом и открыл в компании конкурсное производство. В реестре требований указаны более 1,2 тыс. кредиторов с общей суммой долгов более 23,3 млрд рублей, основной из которых — Федеральная налоговая служба России.

Структуры Google 7 апреля попросили арбитражный суд в Москве отменить установленный ранее запрет для ирландской Google Ireland Limited вести разбирательства в отношении российского подразделения Google и его конкурсного управляющего Валерия Таляровского в суде США. 14 апреля 2025 года Арбитражный суд Москвы отказал Google в этой просьбе.