В Волхове и Санкт-Петербурге прошел фестиваль ДРОЗД
Санкт-Петербург, 14 апреля, 2025, 15:33 — ИА Регнум. В Волхове и Санкт-Петербурге прошел трехдневный межрегиональный спортивно-образовательный фестиваль «Детям России — образование, здоровье, духовность» (ДРОЗД). В нём приняли участие более 80 юных спортсменов из Череповца, Мурманска, Апатитов, Кировска и Волхова.
Спортивно-образовательная программа «Детям России — образование, здоровье и духовность (ДРОЗД)» — ключевой социальный проект группы «ФосАгро». В рамках проекта во всех регионах присутствия компании работают 80 секций по 30 видам спорта, а также творческие студии, волонтерские центры и классы дополнительного образования. В них на постоянной основе бесплатно занимаются более 8,5 тысячи детей. Всего же за 20 лет школу ДРОЗДа прошли более 150 тысяч юношей и девушек.
«ДРОЗД-Волхов» — самый молодой в структуре социального проекта «ФосАгро». В этом году подразделению исполняется 10 лет. Сегодня в его секциях занимаются более 1200 детей — это каждый седьмой школьник Волхова. В канун юбилея Волхов посетил президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга и клуба дзюдо «Турбостроитель» Михаил Рахлин. Под эгидой партнерства «ФосАгро» и Федерации дзюдо Санкт-Петербурга в городе в скором времени начнет работу школа дзюдо для детей «Турбо Волхов». Рахлин вместе с заместителем генерального директора «ФосАгро» Валерием Федоровым осмотрели спортивный объект, где будет работать школа дзюдо, проверили ход работ по его оснащению для комфортных занятий.
На церемонии открытия фестиваля заместитель председателя правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов поздравил коллектив АНО «ДРОЗД-Волхов» с юбилеем и наградил организацию почетным дипломом губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.
Почетным гостем спортивного фестиваля стал советник генерального директора АО «Апатит», заслуженный тренер РФ, президент государственного учреждения «Центр спорта и образования «Самбо-70», первый вице-президент Всероссийской федерации самбо Ренат Лайшев. Более 20 лет назад именно опыт школы «Самбо-70» лег в основу проекта ДРОЗД. «Я всегда с теплотой и гордостью вспоминаю то, как мы с инициатором создания проекта, мастером спорта международного класса по дзюдо, заслуженным тренером России — Андреем Григорьевичем Гурьевым начинали этот путь. Время было тяжёлое, главному — детям, семье, духовности — уделялось слишком мало внимания. Перед нами стояла одна задача — оградить детей в наших промышленных городах от улицы, от криминала. Через спорт, учёбу и духовное воспитание сформировать внутренний стержень и систему ценностей, которые не дадут свернуть с истинного пути. Отрадно видеть, какой путь преодолел ДРОЗД за эти годы! Уверен, что наш ДРОЗД будет только расти, собирая под своим крылом активных, ярких, спортивных мальчишек и девчонок, за которыми, безусловно, будущее нашей страны», — сказал Ренат Лайшев.
Подарком к юбилею для волховского ДРОЗДа от компании стал новый современный микроавтобус. Ключи от него директору АНО «ДРОЗД-Волхов» Василию Клиновицкому вручил генеральный директор АО «Апатит» (группа «ФосАгро») Александр Гильгенберг. «Масштабные социальные инвестиции компании «ФосАгро» во всех городах ее присутствия в прошлом году составили рекордные 14,5 млрд рублей. Безусловно, одним из важнейших наших проектов является ДРОЗД. Эта программа гармонично объединяет физическое и духовное развитие, патриотическое воспитание подрастающего поколения. Именно системный подход является отличительной чертой проекта ДРОЗД», — отметил Александр Гильгенберг.
Помимо соревновательной программы участников фестиваля ждала образовательная часть. Воспитанники ДРОЗДа побывали с экскурсией на волховском промышленном комплексе «ФосАгро», посетили мастер-класс в корпоративном музейно-выставочном центре «Пятнадцатый элемент», а также музей-панораму «Прорыв» и выставку «Великая страна — Великая Победа 1941–1945» в Санкт-Петербурге.
В финальный день спортивного праздника ребята отправились на экскурсию на один из крупнейших стадионов в Европе «Зенит-Арена», а также встретились с олимпийским чемпионом по спортивной гимнастике, трёхкратным чемпионом мира, пятикратным чемпионом Европы, заслуженным мастером спорта РФ Артуром Далалояном.