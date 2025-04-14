Санкт-Петербург, 14 апреля, 2025, 15:33 — ИА Регнум. В Волхове и Санкт-Петербурге прошел трехдневный межрегиональный спортивно-образовательный фестиваль «Детям России — образование, здоровье, духовность» (ДРОЗД). В нём приняли участие более 80 юных спортсменов из Череповца, Мурманска, Апатитов, Кировска и Волхова.

Пресс-служба ПАО «ФосАгро» В Волхове и Санкт-Петербурге прошел фестиваль ДРОЗД

Спортивно-образовательная программа «Детям России — образование, здоровье и духовность (ДРОЗД)» — ключевой социальный проект группы «ФосАгро». В рамках проекта во всех регионах присутствия компании работают 80 секций по 30 видам спорта, а также творческие студии, волонтерские центры и классы дополнительного образования. В них на постоянной основе бесплатно занимаются более 8,5 тысячи детей. Всего же за 20 лет школу ДРОЗДа прошли более 150 тысяч юношей и девушек.

«ДРОЗД-Волхов» — самый молодой в структуре социального проекта «ФосАгро». В этом году подразделению исполняется 10 лет. Сегодня в его секциях занимаются более 1200 детей — это каждый седьмой школьник Волхова. В канун юбилея Волхов посетил президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга и клуба дзюдо «Турбостроитель» Михаил Рахлин. Под эгидой партнерства «ФосАгро» и Федерации дзюдо Санкт-Петербурга в городе в скором времени начнет работу школа дзюдо для детей «Турбо Волхов». Рахлин вместе с заместителем генерального директора «ФосАгро» Валерием Федоровым осмотрели спортивный объект, где будет работать школа дзюдо, проверили ход работ по его оснащению для комфортных занятий.

Пресс-служба ПАО «ФосАгро» В Волхове и Санкт-Петербурге прошел фестиваль ДРОЗД

На церемонии открытия фестиваля заместитель председателя правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов поздравил коллектив АНО «ДРОЗД-Волхов» с юбилеем и наградил организацию почетным дипломом губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Почетным гостем спортивного фестиваля стал советник генерального директора АО «Апатит», заслуженный тренер РФ, президент государственного учреждения «Центр спорта и образования «Самбо-70», первый вице-президент Всероссийской федерации самбо Ренат Лайшев. Более 20 лет назад именно опыт школы «Самбо-70» лег в основу проекта ДРОЗД. «Я всегда с теплотой и гордостью вспоминаю то, как мы с инициатором создания проекта, мастером спорта международного класса по дзюдо, заслуженным тренером России — Андреем Григорьевичем Гурьевым начинали этот путь. Время было тяжёлое, главному — детям, семье, духовности — уделялось слишком мало внимания. Перед нами стояла одна задача — оградить детей в наших промышленных городах от улицы, от криминала. Через спорт, учёбу и духовное воспитание сформировать внутренний стержень и систему ценностей, которые не дадут свернуть с истинного пути. Отрадно видеть, какой путь преодолел ДРОЗД за эти годы! Уверен, что наш ДРОЗД будет только расти, собирая под своим крылом активных, ярких, спортивных мальчишек и девчонок, за которыми, безусловно, будущее нашей страны», — сказал Ренат Лайшев.

Пресс-служба ПАО «ФосАгро» В Волхове и Санкт-Петербурге прошел фестиваль ДРОЗД

Подарком к юбилею для волховского ДРОЗДа от компании стал новый современный микроавтобус. Ключи от него директору АНО «ДРОЗД-Волхов» Василию Клиновицкому вручил генеральный директор АО «Апатит» (группа «ФосАгро») Александр Гильгенберг. «Масштабные социальные инвестиции компании «ФосАгро» во всех городах ее присутствия в прошлом году составили рекордные 14,5 млрд рублей. Безусловно, одним из важнейших наших проектов является ДРОЗД. Эта программа гармонично объединяет физическое и духовное развитие, патриотическое воспитание подрастающего поколения. Именно системный подход является отличительной чертой проекта ДРОЗД», — отметил Александр Гильгенберг.

Помимо соревновательной программы участников фестиваля ждала образовательная часть. Воспитанники ДРОЗДа побывали с экскурсией на волховском промышленном комплексе «ФосАгро», посетили мастер-класс в корпоративном музейно-выставочном центре «Пятнадцатый элемент», а также музей-панораму «Прорыв» и выставку «Великая страна — Великая Победа 1941–1945» в Санкт-Петербурге.

В финальный день спортивного праздника ребята отправились на экскурсию на один из крупнейших стадионов в Европе «Зенит-Арена», а также встретились с олимпийским чемпионом по спортивной гимнастике, трёхкратным чемпионом мира, пятикратным чемпионом Европы, заслуженным мастером спорта РФ Артуром Далалояном.