Москва, 14 апреля, 2025, 15:28 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал нацистом кандидата на пост канцлера ФРГ, лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца за слова о возможности ударить по Крымскому мосту.

Global Look Press

«Кандидата в канцлеры Фрица Мерца преследуют воспоминания о его отце, который служил в гитлеровском вермахте. Теперь Мерц предложил удар по Крымскому мосту. Подумай дважды, нацист», — написал Медведев в соцсети X.

Ранее Мерц заявил, что Германия готова поставить Украине ракеты Taurus в координации с европейскими партнерами. По его словам, украинские военные находятся в оборонительной позиции, но должны иметь возможность наносить удары по путям снабжения российских войск. В этом контексте он, в частности, упомянул Крымский мост.

Как передавало ИА Регнум, 14 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заявление Мерца о возможности поставок ракет Taurus киевскому режиму говорит о том, что он является сторонником эскалации конфликта на Украине.

12 апреля посол РФ в Германии Сергей Нечаев заявил, что возможное предоставление Украине крылатых ракет Taurus не окажет существенного влияния на ход боевых действий, но приведет к эскалации конфликта.

5 апреля немецкий обозреватель Фабиан Шайдлер отметил, что ЕС пытается различными способами сорвать мирное урегулирование украинского конфликта, а европейские политики регулярно выступают за продолжение поддержки киевского режима. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон хочет направить на Украину войска НАТО, в то время как Россия сразу дала понять, что не примет такие действия ни при каких обстоятельствах.