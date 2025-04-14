Штутгарт, Германия, 14 апреля, 2025, 15:27 — ИА Регнум. Украинская теннисистка Марта Костюк из-за травмы снялась с турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в немецком Штутгарте, где она должна была сыграть с россиянкой Миррой Андреевой. Об этом украинка сообщила 14 апреля на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Paul Bonser/Global Look Press Марта Костюк

«К сожалению, травма, которую я получила во время моего последнего матча, не заживет вовремя, и я не смогу выступить на турнире в Штутгарте в этом году. В прошлом году я чудесно провела время, дойдя здесь до финала — спасибо вам за эти воспоминания», — написала она.

Спортсменка извинилась перед болельщиками и поблагодарила их за поддержку. Также украинка выразила надежду, что сможет выступить в турнире в следующем году.

Турнир стартовал 14 апреля, он продлится по 21 апреля. Новая соперница Андреевой пока неизвестна.

22 января прошлого года Костюк обвинила пресс-службу Открытого чемпионата США (US Open) в «пророссийской пропаганде» из-за флага страны в публикации результата матча с россиянкой Марией Тимофеевой на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open). По мнению украинской теннисистки, нейтрального статуса спортсмена «не существует», потому что всем ясно, из каких именно стран выступающие без своего флага спортсмены.

18 декабря 2023 года Костюк отказалась играть матч с Андреевой на турнире по теннису в Бур-де-Пеаж во Франции из-за того, что ей угрожали с Украины в социальных сетях. Теннисистка принесла организаторам извинения и отметила, что не желает получать угрозы.