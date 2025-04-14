Магас, 14 апреля, 2025, 15:26 — ИА Регнум. Скончался последний из проживавших в Ингушетии ветеранов Великой Отечественной войны Магомед Медаров на 101 году жизни. Об этом 14 апреля заявил глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Штаб общественной поддержки Республики Ингушетия Магомед Медаров

«Получил сегодня печальное известие — на 101-м году ушел из жизни наш последний ветеран Великой Отечественной войны Магомед Медаров. К сожалению, он не дожил до празднования Дня Победы. Ушел не просто достойный человек, но и связанная с ним героическая эпоха», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Отмечается, что ветеран войны прожил трудную, но достойную жизнь и стал очевидцем и участником самых трагических страниц истории страны и народа. Калиматов подчеркнул, что на примере Медарова будут воспитываться последующие поколения молодежи — в духе патриотизма.

«Последний ветеран Великой Отечественной войны навсегда останется в нашей памяти как образец героического мужества и стойкости, любви и преданности своей стране», — добавил он.

Глава республики также передал соболезнования родным и близким Медарова.