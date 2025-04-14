Москва, 14 апреля, 2025, 15:25 — ИА Регнум. Около трети компаний США, которые продали активы в России, уходя из страны после начала спецоперации в 2022 году, уже лишились права выкупить бизнес обратно. Об этом 14 апреля заявил президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Он рассказал, что сначала максимальный срок, когда иностранные компании могли выкупить проданные активы, составлял пять лет, но в 2023 году его уменьшили до трех лет. Сейчас разрешения на подобные опционы уже невозможно получить.

«Часть опционов еще продолжает действовать, но часть, 30% уже истекла», — процитировало Эйджи издание «Эксперт».

Глава AmCham добавил, что уже началась дискуссия, стоит ли выполнять действующие разрешения на выкуп. В Американской торговой палате считают, что сохранение этой опции будет сигналом для компаний, которые думают о возвращении на российский рынок.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 13 марта сообщил, что идут непубличные переговоры о возможном возвращении некоторых иностранных компаний в Россию. Он подчеркнул, что все могут возобновить работу в стране после определенных согласований, но преимущество будет у российских производителей.

27 марта в Россию вернулся итальянский холдинг Ariston. Путин подписал указ, по которому ООО «Аристон Термо Рус» вернулось во владение материнской компании.

Издание РБК 10 апреля сообщило, что правительство РФ разрабатывает предварительные критерии, которым должны соответствовать иностранные компании, решившие вернуться на российский рынок. В том числе обсуждаются требования довести локализацию производства до определенного уровня, передать технологии и создавать совместные предприятия с российским бизнесом.