Брюссель, 14 апреля, 2025, 15:54 — ИА Регнум. В Евросоюзе рассматривают возобновление поставок газа из России. Об этом 14 апреля заявило агентство Reuters.

Global Look Press

«Руководители крупнейших компаний ЕС начали говорить о том, что еще год назад было бы немыслимо: импорт части российского газа, в том числе от российского государственного гиганта «Газпром», может быть хорошей идеей», — сообщается в материале.

Отмечается, что европейская энергетическая безопасность довольно неустойчива и имеет ограниченные возможности. Таким образом, странам союза предлагается диверсифицировать энергетических импортеров, из которых 20–25% топлива предлагается покупать у РФ.

«Европа никогда не вернется к импорту 150 млрд кубометров из России, как это было до <спецоперации>… но я бы поставил на 70 млрд кубометров», — выразил мнение глава французской нефтяной компании Total Energies Патрик Пуянне.

Кроме того, издание указывает, что возобновление поставок российского газа потребует значительных изменений в европейской политике, в том числе санкционной.

Как передавало ИА Регнум, 9 апреля газета Politico заявила, что страны ЕС планируют сократить объемы импорта американского сжиженного природного газа (СПГ) на фоне угроз президента США Дональда Трампа. По данным издания, глава Белого дома хочет экспортировать европейский СПГ на сумму до $350 млрд, чтобы устранить трансатлантический торговый дисбаланс. Однако американские тарифы вызвали экономическую тревогу в Европе и привели к желанию стран сократить затраты на энергоносители из США.

10 февраля агентство Bloomberg сообщило, что цены на газ в ЕС достигли двухлетнего максимума. Авторы статьи отметили, что стоимость фьючерсных контрактов на момент публикации выросла на 4,1% и достигла отметки €58 за мегаватт-час, а сам рост цен не останавливается уже четвертую неделю подряд.

В 2024 году глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об энергетическом самоубийстве Евросоюза и добавил, что стоит ожидать продолжения процесса деиндустриализации в Европе и шоковых цен на газ. Президент РФ Владимир Путин также подчеркивал, что европейские страны рассчитывали развалить Россию, отказавшись покупать у нее газ, однако именно в экономике стран Евросоюза начались необратимые негативные процессы.