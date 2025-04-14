Москва, 14 апреля, 2025, 14:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин детально не обсуждал со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом подготовку к будущей встрече с президентом США Дональдом Трампом. Об этом 14 апреля сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Михаил Метцель/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп

«Тема встречи в предметном плане не обсуждалась. Потому что любая встреча, конечно, должна быть хорошо подготовлена», — отметил он.

Песков добавил, что переговоры Путина с Уиткоффом были чрезвычайно полезными и весьма эффективными за счет того, что фактически у сторон сложился очень востребованный канал по взаимному доведению информации.

При этом пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что на переговорах обсуждались сложные вопросы, поэтому нельзя ждать моментальных результатов.

Как передавало ИА Регнум, 11 апреля Путин обсудил с Уиткоффом урегулирование ситуации на Украине. Встреча проходила в Санкт-Петербурге и продлилась более четырех часов.

Песков 13 апреля заявил, что встреча Путина с Уиткоффом станет шагом к переговорам президентов России и США. При этом он подчеркнул, что ждать сиюминутных результатов не стоит, поскольку ситуация в отношениях между странами слишком запущенная.

Трамп 9 апреля высказал предположение о том, когда состоится его встреча с Путиным. По его словам, она может произойти «в какой-то момент», предположительно, в Саудовской Аравии.

31 марта Трамп говорил, что намерен в апреле или «немного позже» отправиться с официальным визитом в Саудовскую Аравию, Катар и ряд других стран Ближнего Востока.

При этом Песков заявил, что планы поездки президента США в Саудовскую Аравию не связаны с Путиным. По его словам, у Кремля пока отсутствует понимание о дате и месте возможной встречи глав двух государств. Тем не менее контакты с американской стороной на различных уровнях и по различным каналам продолжаются, добавил он.