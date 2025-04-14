Вашингтон, 14 апреля, 2025, 14:53 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают терять переданные им американские истребители F-16 при невыясненных обстоятельствах. Об этом говорится в статье, опубликованной американским изданием Military Watch Magazine (MWM).

Global Look Press

Журналисты отметили, что украинские ВВС 12 апреля подтвердили потерю F-16, когда он выполнял боевое задание. Было отмечено, что это произошло при невыясненных обстоятельствах, а также то, что истребитель действовал в очень сложных условиях. Глава киевского режима Владимир Зеленский при этом пообещал дать решительный ответ на потерю самолета, и это указывает на то, что военный истребитель был сбит российской стороной, отметили авторы материала.

Издание напомнило, что ранее ВСУ уже теряли F-16 в августе. Это произошло, несмотря на то что самолет использовали только в глубоком украинском тылу, чтобы снизить риски его уничтожения. Отмечается, что в Киеве теперь говорят о превосходстве российских истребителей над американскими.

«Украинские опасения относительно ограничений F-16 резко контрастируют с ранее выраженными большими надеждами на то, что этот самолет изменит правила игры», — говорится в материале, опубликованном 12 апреля.

Как передавало ИА Регнум, 12 апреля российские средства ПВО сбили F-16 ВВС Украины. В Киеве в этот день сообщили о гибели украинского пилота Павла Иванова.

Начальник управления коммуникаций командования ВВС Украины Юрий Игнат в марте признал, что F-16 не могут конкурировать в борьбе один на один с Су-35, так как российские истребители более технологичны. По его мнению, для противостояния нужно, чтобы у американского самолета была поддержка наземных систем ПВО и средств РЭБ.