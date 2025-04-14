Москва, 14 апреля, 2025, 14:29 — ИА Регнум. У России не было завышенных ожиданий по поводу санкций со стороны Соединенных Штатов Америки, которые продлила новая администрация США. Об этом 14 апреля журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Chris Kleponis — Pool via CNP/Global Look Press Дональд Трамп

12 апреля президент США Дональд Трамп на год продлил действие антироссийских санкций, которые ввел в 2021 году экс-глава Белого дома Джо Байден. Речь идет об указе 14 024, который был принят бывшим американским лидером из-за якобы «вредоносных» внешнеполитических действий со стороны России. В частности, в данном указе упоминалась заморозка российских активов в США.

«Никаких завышенных ожиданий у нас не было на этот счет», — уточнил он.

Представитель Кремля добавил, что Россия и США сейчас находятся только в начале пути нормализации двусторонних отношений.

«Вряд ли стоило бы ожидать другого решения, тем более это достаточно автоматические действия», — заключил Песков.

В марте президент России Владимир Путин заявил, что Запад ввел против РФ уже 28 595 санкций, и призвал не рассчитывать на ослабление экономического давления. При этом глава государства неоднократно указывал, что вопреки санкционным мерам недружественных стран экономика РФ демонстрирует рост.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 18 марта глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что отечественная промышленность адаптировалась к санкциям Запада и переориентировала экспортные потоки. Он уточнил, что иностранный бизнес покинул различные сегменты, включая наиболее высокотехнологичные, и для их освоения нужно больше времени — на разработку и выход в серийное производство.

Позднее в этот же день Путин назвал санкции Запада механизмом системного стратегического давления на Россию. При этом он уточнил, что санкционные меры оказались катализатором позитивных структурных изменений в отечественной экономике.