Москва, 14 апреля, 2025, 14:25 — ИА Регнум. Киевский режим, размещая военные объекты и проводя мероприятия с военнослужащими в центре густонаселенного города, продолжает использовать население в качестве живого щита. Об этом 14 апреля заявило Министерство обороны РФ.

Shatokhina Natalia/Global Look Press

Отмечается, что 13 апреля российские военные нанесли удар двумя оперативно-тактическими ракетами «Искандер-М» по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы «Северск» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Сумы.

При этом удар наносился в условиях активного противодействия ВСУ средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны иностранного производства. В результате было уничтожено более 60 украинских военных.

«Киевский режим продолжает использовать украинское население в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 14 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Вооруженные силы России наносят удары исключительно по военным целям на Украине.

13 апреля украинское издание «Общественное» заявило о двух взрывах в Сумах, в регионе объявили воздушную тревогу. По данным местных каналов, был прилет двух баллистических ракет без уточнения пораженной цели.

Городской совет Бердичева в Житомирской области сообщил, что бывший замкомандира артиллерийской бригады ВСУ полковник Юрий Юла был ликвидирован во время ракетного удара в Сумах.

Минобороны РФ ранее также неоднократно подчеркивало, что ВС России наносят удары только по военным объектам или связанной с ними инфраструктуре на украинской территории.