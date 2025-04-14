Москва, 14 апреля, 2025, 14:20 — ИА Регнум. В результате удара, нанесенного российскими военными по месту проведения совещания представителей командования украинской армии в Сумах, уничтожены более 60 военнослужащих ВСУ. Об этом 14 апреля сообщили в Минобороны РФ.

Минобороны России/ТАСС

Ведомство отметило, что российские военные 13 апреля нанесли удар двумя оперативно-тактическими ракетами «Искандер-М» по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы «Северск» украинской армии. Удары были нанесены в условиях активного противодействия ВСУ средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны иностранного производства.

«В результате поражения цели уничтожено более 60 военнослужащих ВСУ», — сообщили в Минобороны РФ.

Как сообщало ИА Регнум, накануне, 13 апреля, украинские СМИ распространили информацию о том, что в Сумах прогремело два взрыва. Сообщалось о прилете двух баллистических ракет. По каким целям были нанесены удары, не уточнялось. В Сумской области была объявлена воздушная тревога.

Позже власти Житомирской области сообщили, что в Сумах в результате удара российских ракет погиб бывший замкомандира артиллерийской бригады ВСУ полковник Юрий Юла.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 14 апреля напомнил, что российская армия наносит удары только по военным и околовоенным целям на Украине.