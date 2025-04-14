Курск, 14 апреля, 2025, 14:19 — ИА Регнум. В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Забужевка в Беловском районе Курской области погибли два мирных жителя — 51-летний мужчина и 61-летняя женщина. Об этом в понедельник, 14 апреля, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Он напомнил, что въезд в населенный пункт ограничен решением оперштаба, а также выразил соболезнования родным и близким погибших.

«Еще одна женщина 1945 года рождения получила акубаротравму. Сейчас она находится под присмотром врачей, состояние оценивается как средней степени тяжести», — отмечается в публикации, распространенной в Telegram-канале врио главы области.

Врио губернатора подчеркнул, что возвращаться в приграничные районы региона всё еще опасно.

«Враг не оставляет подлых попыток атаковать наши мирные города и села. Находиться там — значит, подвергать свою жизнь опасности! Снова убедительно прошу каждого: не возвращайтесь в приграничье, пока там не станет полностью безопасно», — заключил Хинштейн.

12 апреля руководство Рыльского района Курской области вместе с волонтерами «Барс-Курск» эвакуировали жителей приграничных населенных пунктов из-за обстрелов со стороны ВСУ. За два дня ВСУ несколько раз атаковали мост через реку Обеста в селе Козино Рыльского района, в 2 км от границы с Украиной.

11 апреля Хинштейн информировал, что украинские дроны атаковали 16 домов, шесть машин и школу в Курской области. Обошлось без пострадавших и серьезных разрушений. Врио губернатора призвал жителей региона соблюдать меры безопасности и сохранять бдительность.

В оперштабе региона сообщили, что с 15 марта и до окончания работ по разминированию территорий будут временно закрыты 122 населенных пункта, прилегающие к ним сельскохозяйственные и лесные угодья. Ограничения затронули шесть приграничных районов: Глушковский, Суджанский, Беловский, Большесолдатский, Кореневский и Льговский.

Тогда Хинштейн предупредил, что жителям приграничья после освобождения территорий пока небезопасно возвращаться в свои дома. По его словам, российским военнослужащим потребуется время на то, чтобы отодвинуть линию боевого соприкосновения на безопасное расстояние, и на разминирование территории.