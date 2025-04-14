Москва, 14 апреля, 2025, 14:18 — ИА Регнум. Обновленная нейросеть GigaChat 2.0 Сбера стала доступна каждому пользователю. У искусственного интеллекта более высокий уровень всех навыков, так как её обучение происходит по новому подходу. Модель научилась распознавать голосовые аудиофайлы, глубже анализировать запросы пользователя, обрабатывать больший объем текста и распознавать изображения.

Пресс-служба «Сбера»

Пользователь может выбрать между GigaChat 2 Pro и GigaChat 2 Max. Вторая нейросеть — это самая продвинутая модель для сложных и профессиональных задач, а Pro подойдет для быстрого и качественного решения повседневных задач, например, для получения ответов на различные вопросы, создания и редактирования текстов.

GigaChat 2.0 теперь умеет работать с актуальными данными из интернета. Искусственный интеллект глубже анализирует запросы, выдавая лаконичные ответы с ссылками на источники. Он может найти информацию, отфильтровать главное и подкрепить свои выводы ссылками — по ним можно будет перейти, если пользователю понадобится дополнительная информация. Например, у модели можно спросить: «Куда сходить в Питере с детьми 7 и 12 лет на этих выходных?», «Сколько стоит отремонтировать стандартную однушку в Москве?».

В одном диалоге доступна работа с несколькими файлами. В чат можно загрузить документ до 200 страниц текста А4. Пример запроса: «На что мне обратить внимание в договоре аренды? Ориентируйся на законы РФ». Также нужно приложить сам договор.

Другая возможность нейросети — работа со ссылками. Пользователь может загрузить ссылки на нужные материалы, GigaChat извлечёт важную информацию. Модель создаёт краткие обзоры по материалам сайтов, сравнивает статьи на одну тему, одновременно работает с несколькими ссылками и распознаёт картинки с сайтов.

Кроме того, GigaChat 2.0 по-новому работает с аудиофайлами, не преобразовывая их в текст. Это позволяет нейросети точнее выделять главное и отвечать на вопросы по содержанию. Она поддерживает файлы длительностью до 60 минут и 30 Мбайт. Кроме того, свой запрос можно передать в формате голосового сообщения. Искусственный интеллект умеет общаться на разных языках, лучше понимает сложные термины, качественнее распознаёт устную речь и акцент, а также посторонние звуки и музыку.

Также GigaChat 2.0 способен также обрабатывать видео по ссылке. За счет понимания аудиодорожки модель может рассказать основную суть видео или ответить на вопросы по лекции. Запросы могут быть на русском, английском и других языках.

Важным дополнением стала функция генерации музыки и песен по текстовому запросу. Максимальная длительность трека достигает трех минут, при этом генерация занимает около одной минуты. Команда повысила соответствие конечной генерации запросу, качество звука, а также улучшила генерацию песен на китайском языке.

Модель также может проанализировать и извлечь из картинки больше полезной информации и даёт более точные ответы по её содержанию. Например, может посоветовать, какой стиль одежды выбрать для конкретного случая, поможет решить уравнение из учебника или расшифровать медицинские анализы.

Кроме того, впервые в России умные колонки полностью переведены на большую языковую модель, благодаря чему их интеллектуальные возможности вышли на принципиально новый уровень. Так, GigaChat в умных колонках Sber ведет живой диалог с пользователем на понятном ему языке или в заданной роли. Искусственный интеллект управляет не только диалогом, но и прикладными навыками, такими как музыка или напоминания. В одном сообщении можно задавать сразу несколько команд — колонка переключится между ними самостоятельно.

Нейросеть подстраивается под пожелания пользователя — доступно 18 комбинаций настройки, включая стиль общения, голос ассистента, обращение на «ты» или на «вы».