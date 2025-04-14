Москва, 14 апреля, 2025, 14:06 — ИА Регнум. В России День 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будет широко праздноваться. Об этом 14 апреля заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Очень много различных мероприятий, очень много различных проектов приурочены к этой знаменательной дате, и, конечно, она во всей стране будет широко праздноваться», — рассказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, Песков ранее рассказал, что 9 мая в параде на Красной площади в Москве будет участвовать парадный расчет, состоящий из героев спецоперации.