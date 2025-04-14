Москва, 14 апреля, 2025, 14:05 — ИА Регнум. Россия готова налаживать отношения с Грузией. Об этом 14 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Global Look Press

«Каких-то четких сроков нет, но то, что Россия действительно готова к шагам по нормализации отношений, — это действительно так», — рассказал он в беседе с журналистами.

Представитель Кремля также подчеркнул, что Москва заинтересована в выстраивании отношений со всеми странами, которые этого хотят.

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