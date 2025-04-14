Москва, 14 апреля, 2025, 14:01 — ИА Регнум. ВС России наносят удары исключительно по военным и около военным целям на Украине. Об этом 14 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Shawn Thew — Pool via CNP/Global Look Press Дональд Трамп

Таким образом он прокомментировал обвинения президента США Дональда Трампа, который назвал ошибкой удар по военным Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Сумы.

«Речь идет о ходе СВО, и здесь нужно ориентироваться на информацию, которую дает наше оборонное ведомство. Мы сам ход специальной военной операции не комментируем», — рассказал он в беседе с журналистами.

Как передавало ИА Регнум, 13 апреля украинское издание «Общественное» заявило о двух взрывах в Сумах, в регионе также объявили воздушную тревогу. По данным местных каналов, был прилет двух баллистических ракет без уточнения пораженной цели.

14 апреля городской совет Бердичева в Житомирской области сообщил, что бывший замкомандира артиллерийской бригады ВСУ полковник Юрий Юлабыл ликвидирован во время ракетного удара в Сумах. Минобороны РФ неоднократно подчеркивало, что ВС России наносят удары только по военным объектам или связанной с ними инфраструктуре на украинской территории.