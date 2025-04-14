Москва, 14 апреля, 2025, 14:01 — ИА Регнум. Переговоры президента РФ Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом чрезвычайно полезны и весьма эффективны. Об этом 14 апреля заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Гавриил Григоров/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф

«Подобные контакты чрезвычайно полезны и весьма эффективны. Эффективны они за счет того, что фактически сложился очень востребованный канал по доведению информации друг для друга», — отметил он.

Представитель Кремля добавил, что это канал, через который можно передавать различные элементы позиций по тем или иным вопросам. Через него лидеры получают информацию из первых рук.

Песков также сообщил, что тема встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом в предметном плане не обсуждалась, поскольку она должна быть хорошо подготовлена.

«Обсуждаемые вопросы весьма сложны. Поэтому ждать каких-то моментальных результатов вряд ли было бы оправданно. Работа продолжается», — подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, 11 апреля Путин на встрече с Уиткоффом обсудил урегулирование на Украине. Беседа проходила в Санкт-Петербурге и продлилась более четырёх часов.

Трамп 13 апреля положительно оценил ход переговорного процесса по вопросу урегулирования украинского конфликта. Он также пообещал «довольно скорые новости» по данной теме.

Песков 13 апреля заявил, что встреча Путина с Уиткоффом станет шагом к переговорам президентов России и США. При этом он подчеркнул, что ждать сиюминутных результатов не стоит, поскольку ситуация в отношениях между странами слишком запущенная.