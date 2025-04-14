Москва, 14 апреля, 2025, 14:00 — ИА Регнум. Заявление лидера блока ХДС/ХСС и кандидата на место канцлера ФРГ Фридриха Мерца о возможности поставок Украине крылатых ракет Taurus при согласовании с европейскими союзниками говорит о том, что он является сторонником шагов, который приведут к эскалации конфликта на Украине. Такое мнение 14 апреля выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее, в этот же день, Мерц заявил, что Германия готова поставить Украине ракеты Taurus в координации с европейскими партнерами. По его словам, украинские военные находятся в оборонительной позиции, но должны иметь возможность наносить удары по путям снабжения российских войск.

«В целом, судя по высказываниям господина Мерца, он является сторонником ужесточения позиций и сторонником различных шагов, которые способны и неминуемо приведут лишь к дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины»,— подчеркнул представитель Кремля.

Он добавил, что Россия видит такую же позицию и в других европейских столицах.

«К сожалению, действительно, европейские столицы не склонны к тому, чтобы искать какие-то пути выхода на мирные переговоры, а, скорее, склонны к тому, чтобы дальше провоцировать продолжение <конфликта>», — подчеркнул Песков.

Также 14 апреля депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал это заявление Мерца безумием. Парламентарий подчеркнул, что любое высокоточное оружие опасно, даже в маленьком количестве. Он также отметил, что Германия готова на всё, лишь бы подлить бензина в огонь конфликта на Украине.

Как передавало ИА Регнум, 12 апреля посол РФ в Германии Сергей Нечаев заявил, что возможное предоставление Украине крылатых ракет Taurus не окажет существенного влияния на ход боевых действий, но приведет к эскалации конфликта. Дипломат заверил, что российская сторона готова сотрудничать с будущим правительством Германии, но при этом намерена ориентироваться не только на предвыборные программы, но и на конкретные действия. Это, по его словам, является важным критерием того, как новые власти будут вести себя по отношению к России.

11 апреля агентство Reuters со ссылкой на глав минобороны Германии и Британии Бориса Писториуса и Джона Хили написало, что Запад продолжит поддерживать Украину, несмотря на переговоры России и США. При этом Писториус заявил, что Берлин в ближайшее время не сможет поставить Киеву военную помощь в виде дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot, так как сам ожидает поставку.

Президент России Владимир Путин отмечал, что поставки оружия киевскому режиму лишь подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине, но не изменят хода специальной военной операции.

Кроме того, Путин 18 марта в ходе телефонной беседы со своим коллегой из США Дональдом Трампом при обсуждении возможности перемирия назвал ключевым условием для приостановки огня полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации киевскому режиму.