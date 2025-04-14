Ханты-Мансийск, 14 апреля, 2025, 13:51 — ИА Регнум. «Самотлорнефтегаз» (один из ключевых добывающих активов «Роснефти») сэкономил более 2,3 млрд рублей в 2024 году. Таких результатов предприятие достигло благодаря сокращению энергопотребления на 511 млн кВтч.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Самотлорнефтегаз» сэкономил более 2 млрд рублей благодаря новым технологиям

В прошлом году «Самотлорнефтегаз» реализовал на своих объектах более 4,4 тыс. энергосберегающих мероприятий, в том числе — внедрил комплекс технологических решений по оптимизации работы механизированного добывающего фонда. На скважинах установлено почти 4,6 тыс. энергоэффективных погружных электродвигателей и более 1,2 тыс. электроцентробежных насосов с повышенным коэффициентом полезного действия. Их работу обеспечили около 550 энергоэффективных трансформаторов.

Существенный вклад также внесли мероприятия на объектах поддержания пластового давления, компримирования и транспортировки газа. В общей сложности экономия электроэнергии по данным направлениям составила 76,5 млн кВтч — в 2,3 раза больше, чем в 2023 году.