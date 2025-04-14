Париж, 14 апреля, 2025, 13:49 — ИА Регнум. Алжир принял решение выслать 12 сотрудников французского посольства из страны. Об этом 14 апреля заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

Екатерина Христова/ТАСС

«Власти Алжира потребовали от 12 наших сотрудников покинуть территорию страны в течение 48 часов», — передает его слова газета Le Figaro.

Отмечается, что высылка затронула дипломатических и административных сотрудников, связанных с МВД Франции.

По словам Барро, действия Алжира продиктованы недавним задержанием во Франции трех граждан страны, подозреваемых в совершении тяжких преступлений на французской территории. Глава внешнеполитического ведомства назвал такое решение алжирских властей необоснованным и пригрозил ответными мерами.

Как передавало ИА Регнум, в июле 2024 года Алжир отозвал посла во Франции из-за позиции Парижа по Западной Сахаре. Уточнялось, что президент Франции Эммануэль Макрон признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой, в то время как власти Алжира требуют проведения референдума по самоопределению территории.

Кроме того, 22 февраля 2025 года выходец из Алжира напал на людей с ножом во французском Мюлузе. Минимум один человек погиб и пятеро были ранены в результате инцидента. Глава МВД Франции Брюно Ретайо рассказал, что Париж 10 раз безуспешно пытался выслать преступника обратно в Алжир. Он добавил, что Франция была слишком добра, но алжирские власти не оценили «протянутую руку помощи», и теперь их ждет жесткий ответ.