Волгоград, 14 апреля, 2025, 16:36 — ИА Регнум. Воспитанник волгоградского футбольного клуба «Ротор» Максим Семенов умер в возрасте 16 лет. Об этом 14 апреля рассказали на официальной странице клуба «ВКонтакте».

Телеграм-канал СК «Ротор»

«В «Спортивную школу «Ротор» пришла большая беда. Оборвалась жизнь нашего воспитанника и хорошего парня Максима Семенова. Мы выражаем искренние соболезнования родителям и близким Максима. Скорбим вместе с вами», — сказано в сообщении.

Telegram-канал SHOT написал, что юноше резко стало плохо после тренировки. В это время он включал компьютер, чтобы поиграть. Родные сразу вызвали скорую помощь, но врачи не смогли спасти подростка. По предварительной информации, причиной смерти могла стать остановка сердца.

Семенов был воспитанником спортшколы «Ротор». Он играл в футбольном клубе «Родина». Недавно юноша вышел в Южную мини-футбольную лигу.