Вашингтон, 14 апреля, 2025, 13:48 — ИА Регнум. Российский нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров возглавил бомбардирскую гонку в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Gareth Patterson/AP/TASS

Кучеров забросил две шайбы и отдал результативную передачу в матче против «Баффало Сэйбрс».

Теперь в его активе 119 очков в текущем сезоне НХЛ. На втором месте идет форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, на счету которого 116 очков. На третьем месте нападающий «Эдмонтон Ойлерс» Леон Драйзайтль со 106 очками.

Как передавало ИА Регнум, канадский клуб «Виннипег Джетс» впервые в истории стал обладателем Президентского кубка как лучшая команда по итогам регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2024/25.

13 апреля российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в домашнем матче чемпионата против «Коламбус Блю Джекетс» забросил 896-ю шайбу и обновил снайперский рекорд НХЛ за всю историю.