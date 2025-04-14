Владимир, 14 апреля, 2025, 13:47 — ИА Регнум. В Законодательном собрании Владимирской области прошел круглый стол, посвящённый опыту патриотического просвещения и воспитания в регионах России. В мероприятии приняли участие делегаты из регионов России, сотрудники профильных министерств Владимирской области, представители молодежных парламентов, научного сообщества, общественных организаций, духовенства.

Пресс-служба Законодательного собрания Владимирской области Заседание круглого стола, посвящённого опыту патриотического просвещения и воспитания в регионах России, в Законодательном собрании Владимирской области

Как рассказал заместитель председателя Законодательного собрания Владимирской области Роман Кавинов, идея круглого стола возникла в ходе общения с Законодательным собранием Санкт-Петербурга. «Выяснилось, что тема вызвала большой интерес у многих организаций и людей», — отметил он.

Участники встречи рассказали о патриотических акциях и мероприятиях в своих регионах. Так, председатель постоянного комитета Сахалинской областной думы по социальной политике Александр Болотников отметил, что для жителей Сахалина особую важность имеет дата 3 сентября — День освобождения от японских милитаристов. Накануне праздника жителям раздают муаровые ленточки, символизирующие памятные события августа 1945 года.

Руководитель ежегодной акции памяти павших воинов России «Дни белых журавлей» Виктория Пикалова из Санкт-Петербурга сообщила о комплексной программе мероприятий, направленных на увековечивание памяти о защитниках Отечества. В рамках акции активисты делают из бумаги белых журавликов, которых в памятные даты приносят вместе с цветами к мемориалам павших защитников Отечества. Заместитель председателя Ивановской областной думы Анатолий Буров продемонстрировал видеоролик, где бойцы специальной военной операции 98-й ивановской дивизии прямо на передовой читают стихи своего земляка Михаила Дудина. Видео стало очень популярным в социальных сетях, в том числе среди молодёжи.

Пресс-служба Законодательного собрания Владимирской области Председатель Законодательного собрания Владимирской области Ольга Хохлова

Председатель Законодательного собрания Владимирской области Ольга Хохлова поддержала идею проведения межрегиональных экскурсий для детей и молодежи как инструмента патриотического воспитания. «Важно со школьной скамьи знакомить детей с регионами России. Наш регион — исторический. Владимирская область является колыбелью российской государственности. Мы ответственны за то, чтобы историю нашего края знали все жители страны», — подчеркнула она. Ольга Хохлова сообщила, что во Владимирской области готов учебник по истории края для 5-х и 6-х классов школы.

«Это только начало большой работы. В Законодательном собрании мы будем изучать все практики и обязательно возьмем на вооружение наиболее интересные из них», — пообещала спикер областного парламента.

По итогам круглого стола был сформирован банк лучших региональных практик, которые можно масштабировать на всю страну.