Москва, 14 апреля, 2025, 13:42 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки до 235 военнослужащих в Курской области. Об этом 14 апреля сообщило Министерство обороны РФ.

Юрий Конопатов/NEWS.ru/ТАСС

«За сутки потери ВСУ составили до 235 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, четыре миномета и боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил РФ в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям двух механизированных, танковой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня Курской области. Кроме того, поражены живая сила и техника противника в Сумской области.

Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 74 245 военных, 406 танков, 333 боевые машины пехоты, 303 бронетранспортера, 2268 боевых бронированных машин, 2704 автомобиля, 610 артиллерийских орудий, 55 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США.

Как ранее передавало ИА Регнум, за неделю российские войска освободили четыре населённых пункта в трёх регионах: Гуево в Курской области, Басовку и Журавку в Сумской области, Катериновку в Донецкой Народной Республике.

11 апреля ВСУ атаковали 16 домов, шесть машин и школу в Курской области. Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что пострадавших и серьёзных разрушений в результате атаки нет.