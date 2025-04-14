Кишинёв, 14 апреля, 2025, 13:42 — ИА Регнум. Конституционный суд (КС) Молдавии лишил Гагаузскую автономию права назначать своего прокурора. Об этом говорится в постановлении КС, выпущенном 14 апреля.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Объявляются неконституционными статья № 21 (о прокуратуре) закона об особом правом статусе Гагаузии, пункт 3 статьи № 25 и статья № 26 Закона о прокуратуре Республики Молдова», — зачитала решение председатель КС Домника Маноле.

Решение является окончательным и вступит в силу после опубликования в законодательном вестнике «Официальный монитор». До этого главного прокурора Гагаузии назначали на основании представления народного собрания автономии.

Как передавало ИА Регнум, 25 марта сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии задержали главу Гагаузии Евгению Гуцул, обвинив в нелегальном финансировании политических сил. После этого ее арестовали. Гуцул назвала это частью кампании властей республики по ликвидации автономии.

Глава Гагаузии обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поспособствовать ее освобождению с помощью дипломатических, политических и правовых механизмов. Она также обвинила власти Молдавии в преследовании тех, кто выступает за братские отношения с Россией.