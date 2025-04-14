Москва, 14 апреля, 2025, 13:39 — ИА Регнум. Заявление лидера блока ХДС/ХСС и кандидата на место канцлера ФРГ Фридриха Мерца о возможных поставках дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине — это безумие. Такое мнение 14 апреля высказал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Bernd von Jutrczenka/Global Look Press

Ранее Мерц заявил, что Германия готова поставить Украине ракеты Taurus в координации с европейскими партнерами. По его словам, украинские военные находятся в оборонительной позиции, но должны иметь возможность наносить удары по путям снабжения российских войск.

«Германия хочет сорвать стопор с ограничителя военной истерии. Сам факт обсуждения передачи ракет — свидетельство того безумия, которое охватило эту страну в середине XX века», — сказал в беседе с «РИА Новости» Белик в ответ на заявление Мерца.

Парламентарий подчеркнул, что любое высокоточное оружие опасно, даже в небольшом количестве. Он также отметил, что Германия готова на все, лишь бы подлить масла в огонь конфликта на Украине.

«И вот эта фанатичная ненависть к нам и опасна возрождением той самой арийской идеологии. И еще один очень важный фактор — Германия такая смелая, потому что знает, что войну из-за поставки ракет мы ей не объявим», — заключил депутат.

Как передавало ИА Регнум, 12 апреля посол РФ в Германии Сергей Нечаев заявил, что возможное предоставление Украине крылатых ракет Taurus не окажет существенного влияния на ход боевых действий, но приведет к эскалации конфликта. Дипломат заверил, что российская сторона готова сотрудничать с будущим правительством Германии, но при этом намерена ориентироваться не только на предвыборные программы, но и на конкретные действия. Это, по его словам, является важным критерием того, как новые власти будут вести себя по отношению к России.

11 апреля агентство Reuters со ссылкой на глав минобороны Германии и Британии Бориса Писториуса и Джона Хили сообщило, что Запад продолжит поддерживать Украину, несмотря на переговоры России и США. При этом Писториус заявил, что Берлин в ближайшее время не сможет поставить Киеву военную помощь в виде дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot, так как сам ожидает поставку.

Президент России Владимир Путин отмечал, что поставки оружия киевскому режиму лишь подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине, но не изменят хода специальной военной операции.

Кроме того, Путин 18 марта в ходе телефонной беседы со своим коллегой из США Дональдом Трампом при обсуждении возможности перемирия назвал ключевым условием урегулирования конфликта полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации киевскому режиму.