Москва, 14 апреля, 2025, 13:33 — ИА Регнум. Идеология токсичного бодипозитива вредна, люди, которые ее придерживаются, теряют годы здоровой жизни. Об этом 14 апреля заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Михаил Мурашко

«Идеология токсичного бодипозитива, который отрицает или предпочитает не замечать связь между ожирением и здоровьем, вредна прежде всего для самих граждан, так как отнимает у них годы здоровой жизни», — отметил он в ходе церемонии открытия российского национального конгресса «Человек и лекарство».

Мурашко напомнил, что таким пациентам нужно помогать, в том числе применяя лекарства и медицинские технологии. Он призвал уделять особое внимание людям, страдающим ожирением. Это состояние является одним из важных факторов риска, до 40% неинфекционных заболеваний возникают из-за лишнего веса.

Как передавало ИА Регнум, в марте Мурашко сообщил, что ожирение наблюдается примерно у 40% населения России. Он отметил, что не все специалисты считают это заболеванием и порой относятся несерьезно к проблеме из-за кампании бодипозитива. При этом излишний вес может привести к дисгормональным нарушениям и развитию сахарного диабета.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в январе призвал признать нежелательной в России идеологию бодипозитива, пропагандирующую нездоровый образ жизни и пренебрежение нормами гигиены. Он отметил, что в стране растет популярность этого направления, в результате многие получают хронические заболевания, доводя себя до ожирения, так как поддались этим деструктивным идеям.