Мурашко рассказал об опасности идеологии токсичного бодипозитива
Мурашко: идеология токсичного бодипозитива отнимает у людей годы здоровой жизни
Москва, 14 апреля, 2025, 13:33 — ИА Регнум. Идеология токсичного бодипозитива вредна, люди, которые ее придерживаются, теряют годы здоровой жизни. Об этом 14 апреля заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«Идеология токсичного бодипозитива, который отрицает или предпочитает не замечать связь между ожирением и здоровьем, вредна прежде всего для самих граждан, так как отнимает у них годы здоровой жизни», — отметил он в ходе церемонии открытия российского национального конгресса «Человек и лекарство».
Мурашко напомнил, что таким пациентам нужно помогать, в том числе применяя лекарства и медицинские технологии. Он призвал уделять особое внимание людям, страдающим ожирением. Это состояние является одним из важных факторов риска, до 40% неинфекционных заболеваний возникают из-за лишнего веса.
Как передавало ИА Регнум, в марте Мурашко сообщил, что ожирение наблюдается примерно у 40% населения России. Он отметил, что не все специалисты считают это заболеванием и порой относятся несерьезно к проблеме из-за кампании бодипозитива. При этом излишний вес может привести к дисгормональным нарушениям и развитию сахарного диабета.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в январе призвал признать нежелательной в России идеологию бодипозитива, пропагандирующую нездоровый образ жизни и пренебрежение нормами гигиены. Он отметил, что в стране растет популярность этого направления, в результате многие получают хронические заболевания, доводя себя до ожирения, так как поддались этим деструктивным идеям.