Липецк, 14 апреля, 2025, 13:25 — ИА Регнум. Участник программы «Время героев», кавалер ордена Мужества Роман Балашов назначен на пост заместителя губернатора Липецкой области по молодежной политике, спорту и мобилизационной подготовке. Об этом 14 апреля сообщается на сайте проекта.

Правительство Липецкой области Роман Балашов

В мае 2024 года Балашов стал одним из 83 участников программы «Время героев», инициированной президентом РФ Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления президентской академии РАНХиГС.

Комментируя назначение, Балашов отметил, что участники программы получают возможность развивать значимые социально-ориентированные проекты на федеральном и региональном уровнях.

«Моим наставником стал губернатор Липецкой области Игорь Георгиевич Артамонов. Я погрузился в работу региона, занимался проектами в сфере развития спорта, патриотического воспитания молодежи и адаптации участников СВО. Горжусь, что стал частью команды родного для меня региона и продолжу работать в интересах его жителей», — подчеркнул он.

Артамонов, в свою очередь, отметил, что Балашов в ходе стажировки проявил себя как настоящий лидер и человек с крепкими нравственными принципами.

«Роман Балашов прошел большой и героический путь: более 17 лет службы, участие в боевых действиях в горячих точках, командование полком разведки в зоне спецоперации, два боевых ранения. Горжусь, что являюсь его наставником в рамках федеральной программы «Время героев». Это человек, который не понаслышке знает цену слов «долг» и «честь», — рассказал глава региона.

Артамонов добавил, что много месяцев работал с Балашовым в рамках стажировки, детально прорабатывая направления, которые ему предстоит курировать на новой должности.

По его словам, особое внимание было уделено вопросам мобилизационной подготовки, развитию молодежной политики и спорта, патриотическому воспитанию, а также выстраиванию взаимодействия муниципалитетов, волонтерских и ветеранских организаций в вопросах поддержки бойцов и их семей.

Балашов родился в Липецке в 1989 году. В 2011 году окончил Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище. За выполнение боевых задач в зоне СВО награжден орденом Мужества, а также медалью «За отвагу».

Как передавало ИА Регнум, 4 февраля участника «Времени героев» Николая Сергиенко назначили на должность заместителя министра строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области.

5 февраля участник программы «Время героев» Роман Гришин стал заместителем директора по развитию инновационных видов спорта Федерального центра подготовки спортивного резерва (ФЦП).

Всего ранее состоялось 36 назначений из числа участников первого потока обучения «Времени героев». Руководитель программы Мария Костюк была назначена врио губернатора Еврейской автономной области. Помимо этого в России появились новый полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артём Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов, сенатор РФ Алексей Кондратьев и заместитель полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Александр Тихонов.