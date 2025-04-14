Киев, 14 апреля, 2025, 13:13 — ИА Регнум. США не передают Украине дополнительные зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, но при этом поставляют это вооружение Израилю. С такой претензией выступил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Jim LoScalzo — Pool via CNP/Global Look Press

Он отметил, что Украина готова покупать ЗРК Patriot и может за 10 систем заплатить $15 млрд, но США не идут навстречу.

«Не могу понять, почему мы не можем договориться о дополнительных системах Patriot. <…> США говорят, что нет такой возможности, в то же время они передают эти системы, например, Израилю», — заявил Зеленский на телеканале CBS News 13 апреля.

Глава киевского режима обвинил США в нарушении взятых на себя обязательств. По его словам, на юбилейном саммите НАТО, который прошел в июне 2024 года в Вашингтоне, американская сторона пообещала передать дополнительные системы Patriot Украине.

Как передавало ИА Регнум, в марте пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп согласился проработать вопрос передачи дополнительных систем ПВО киевскому режиму. Это касается вооружений, которые находятся в Европе.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус 11 апреля заявил, что Германия не может поставлять Украине Patriot, так как сама ожидает получения комплексов от американской компании Raytheon. Ожидается, что ЗРК прибудут в страну только в 2027 году.

Президент РФ Владимир Путин 18 марта в ходе телефонного разговора с Трампом назвал прекращение иностранной военной помощи Киеву ключевым условием для урегулирования украинского кризиса. Российский лидер подчеркнул, что эта мера также требуется для недопущения эскалации конфликта.

Ранее Путин указывал на то, что никакие иностранные поставки вооружений Украине не способны изменить ход спецоперации, а военная помощь киевскому режиму свидетельствует об участии стран в конфликте. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также отметил, что поставки оружия для ВСУ только истощают ресурсы государств, которые идут на это.