Московская область, 14 апреля, 2025, 13:19 — ИА Регнум. Момент поджога торгового центра «Элизиум» в подмосковном Нахабино засняла камера видеонаблюдения. Кадры появились в распоряжении ИА Регнум 14 апреля.

Кадр из видео

На видеозаписи видно, что подросток зашел в один из магазинов ТЦ с пакетом, вылил горючую жидкость, а затем поджег. При этом происходящее он снимал на камеру телефона.

Ранее 13-летнего школьника задержали и доставили на допрос. Выяснилось, что он фиксировал свои действия для дальнейшей передачи отчета кураторам, за преступление ему пообещали вознаграждение в размере 250 тыс. рублей.

Как передавало ИА Регнум, 12 апреля пожар в торговом центре «Элизиум» произошел на втором этаже здания, пламя быстро охватило несколько торговых павильонов. Сотрудникам и посетителям удалось эвакуироваться, никто не пострадал. Площадь возгорания составила порядка 100 кв. м.

Случай с другим подростком, совершил поджог по заданию из Киева, произошел в Орловской области. В феврале 2024 года несовершеннолетий получил задание от главного управления разведки минобороны Украины через мессенджер, а затем за денежное вознаграждение поджег железнодорожный релейный шкаф. Подростка задержали. Суд в Орловской области 11 апреля признал его виновным в госизмене и назначил семь лет и шесть месяцев заключения в воспитательной колонии.