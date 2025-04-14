Сумы, Украина, 14 апреля, 2025, 13:03 — ИА Регнум. Бывший заместитель командира артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожен во время ракетного удара по военным в городе Сумы. Об этом 14 апреля сообщил городской совет Бердичева в Житомирской области.

Социальные сети Юрий Юла

«13 апреля в результате ракетного удара по городу Сумы получил несовместимые с жизнью ранения бывший заместитель комбрига 26-й артиллерийской бригады полковник Юрий Юла», — сообщается в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) администрации.

Ранее, 13 апреля, украинское издание «Общественное» сообщило о двух взрывах в Сумах, в регионе была объявлена воздушная тревога. Местные каналы сообщили о прилете двух баллистических ракет. При этом, что именно стало пораженной целью — не уточняется.

Минобороны РФ неоднократно подчеркивало, что ВС России наносят удары только по военным объектам или связанной с ними инфраструктуре на украинской территории.

10 апреля военнослужащие ВС России освободили населенный пункт Журавка в Сумской области. Днем ранее, 9 апреля, российские военнослужащие уничтожили в Сумской области главный объект по производству боеприпасов для ВСУ. Предприятие располагалось в городе Шостке. 6 апреля ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Басовка в Сумской области.