Виннипег, Канада, 14 апреля, 2025, 12:49 — ИА Регнум. Канадский клуб «Виннипег Джетс» впервые в истории стал обладателем Президентского кубка как лучшая команда по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в сезоне-2024/25.

John Woods/Global Look Press

Хоккеисты «Виннипега» потерпели поражение в матче против «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 1:4, но гарантировали себе досрочную победу в регулярном чемпионате после того, как «Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Коламбус Блю Джекетс» (1:4).

После 81 матча «Виннипег» набрал 114 очков и является единоличным лидером в турнирной таблице НХЛ. «Вашингтон» набрал 109 очков в 80 играх.

Как передавало ИА Регнум, 13 апреля российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин в домашнем матче чемпионата против «Коламбуса» забросил 896-ю шайбу и обновил снайперский рекорд НХЛ за всю историю.

6 апреля Овечкин в игре против «Нью-Йорк Айлендерс» обновил рекорд канадца Уэйна Гретцки, забив свой 895-й гол в НХЛ. Этот матч стал для него 1487-м в карьере. После забитой шайбы встречу прервали на 25 минут, чтобы отпраздновать рекорд.

В ходе церемонии капитан «Вашингтона» поблагодарил за свой результат родных и всех русских. Клуб «Вашингтон Кэпиталз» вручил Овечкину и двум его сыновьям золотые клюшки, форварду и его матери Татьяне Овечкиной преподнесли премиальные часы, супруге Анастасии подарили украшение с драгоценностями.