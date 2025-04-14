Москва, 14 апреля, 2025, 12:48 — ИА Регнум. В Москве у ветерана Великой Отечественной войны и дочери узника немецкого концентрационного лагеря Освенцим Надежды Данковой мошенники украли полтора миллиона рублей. Мошенники поиздевались над пожилой женщиной и предложили ей использовать кодовое слово «овсянка» при передаче денег курьеру. Именно овсом, размоченным в луже, кормили узников Освенцима. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Шелоболин Константин, отец Надежды Данковой

Первый раз мошенники позвонили Надежде Данковой в конце марта, они представились сотрудниками военной прокуратуры и сообщили, что кто-то пытается оформить на неё кредит. Мошенники убедили пенсионерку снять все её сбережения и положить их на безопасные счета.

«Мошенники сообщили женщине, что деньги следует передать курьеру, который приедет от них. Также злоумышленники придумали кодовое слово «овсянка». Мошенники вероятно знали, что отец пенсионерки был узником концлагеря, где кормили овсом, размоченным в луже, потому что преступники тщательно готовятся к разводке. А информация об отце и о том, что он погиб в Освенциме, вообще находится в открытых источниках. Наверно, хотели ещё сильнее поиздеваться над пожилой женщиной», — сообщил источник.

Надежда передала курьеру 1,6 миллиона рублей, которые она копила всю жизнь. Только спустя несколько недель, когда пенсионерка не смогла дозвонится до фейковых сотрудников прокуратуры, она поняла, что стала жертвой мошенников. Женщина обратилась в полицию, где описала курьера, забравшего деньги: азиатская внешность, рост около 170 см, худощавого телосложения. Курьера сейчас разыскивает полиция.

Скриншот страницы газеты «Судьба» №3/212 2024 год

Отец Надежды Данковой Константин Шелоболин родился в 1915 году. Служил в Красной армии. 22 июля 1941 года пленён в Белоруссии. Попал в немецкий лагерь Освенцим, где над узниками проводили опыты. Кормили в лагере овсом, который замачивали в лужах. В документах Нюрнбергского трибунала говорится, что там погибли 2,8 миллиона человек. В Освенцим ежедневно приезжали по 10 эшелонов с пленными. Каждый из них состоял из 40–50 вагонов, в которых везли от 50 до 100 человек. Около 70% из них прямо с перрона вели в газовые камеры. Константин Шелоболин погиб от рук гестапо — он был одним из заключенных, на котором ставили опыты в Освенциме.

Сама Надежда Данкова — ветеран Великой Отечественной войны. В 2024 году она передала в один из музеев Москвы шкатулку, которую ее отец сделал в лагере смерти. Константин Шелоболин, понимая, что скоро погибнет, передал шкатулку, сделанную своими руками, другому заключенному. Константин надеялся, что тому удастся выжить, и он передаст шкатулку его дочери.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве мошенники обманули 91-летнего ветерана и участника легендарного парада 24 июня 1945 года на Красной площади.