Чебоксары, 14 апреля, 2025, 12:42 — ИА Регнум. Стала известна причина смерти народной артистки РСФСР Нины Григорьевой. Актриса страдала от онкологического заболевания печени. Об этом ИА Регнум рассказала близкая подруга актрисы народная артистка РСФСР Нина Яковлева.

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Нина Григорьева

В Чебоксарах 13 апреля ушла из жизни народная артистка РСФСР Нина Ильинична Григорьева. Она прослужила в Чувашском драматическом театре 62 года и исполнила более 100 ролей в спектаклях «Бесприданница», «Айдар», «Варвары», «Власть тьмы», «Прощание с Матерой», «Плач девушки на заре», «Баба Шанель», «Нарспи» и многих других. Нина Ильинична ушла на пенсию незадолго до своего 86-го дня рождения, позже стало известно, что она страдает от онкологического заболевания. Коллеги видели, что актриса слабеет, но многие из них не знали причины. Нина Григорьева даже после выхода на пенсию появлялась в театре, посещала премьеры и поддерживала коллег.

«Как и в прежние годы так и до последнего времени она никогда не подавала виду что с неё что-то не так, на сцене никогда не было видно, что у нее какая-то болезнь. Оказалось, что у неё онкология печени, она лечилась. Но я не ожидала, что она так быстро уйдёт, мама у неё прожила 100 лет и одну неделю, я думала, что и Нина так же должна долго прожить. Это огромная потеря, мы дружили 70 лет, вместе как близнецы буквально», — рассказала Нина Яковлева.

По словам подруги, Нина Григорьева была очень трудолюбивой актрисой. И несмотря на горечь утраты, Нина Михайловна считает, что её подруга прожила прекрасную жизнь.

«Можно только восхищаться её красотой, ее талантом. Это непревзойдённая героиня Чувашского театра. Я убеждена, никто её не превзойдёт. Все основные роли национального репертуара она сыграла. Всю жизнь на сцене с мужем, с любимым человеком. Я благодарна судьбе, что прожила столько лет рядом с ней. Надо благодарить судьбу за такую прекрасную жизнь, которой она прожила. Рядом с любимым человеком, с любимыми дочерями, внуками, правнуками. В общем, у Нины завидная судьба, она звезда, вот покатилась самая наша главная звезда», — заключила подруга актрисы.

Нина Яковлева рассказала о последнем спектакле, в котором она сыграла вместе с Ниной Григорьевой. На сцене они как и в жизни были подругами.

«Последняя её роль — это был «Последний срок» Валентина Распутина. Она играла Маму, а я — Мирониху, её подругу. Как будто сюжет был написан про нас, как в жизни. И как всегда Нина блистала, прекрасное сильное исполнение», — вспомнила Нина Михайловна.

Гражданская панихида и церемония прощания с Григорьевой Ниной Ильиничной состоится в городе Чебоксары 15 апреля в 12:00 в храме в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» на улице Гражданской.

Нина Ильинична Григорьева родилась 7 декабря 1938 года. Она окончила ГИТИС и в 1961 году поступила в труппу Чувашского академического драматического театра имени К. В. Иванова, которому посвятила всю жизнь. Нина Ильинична вышла на пенсию в ноябре 2024 года за месяц до своего 86-летия. Она исполнила более пятидесяти ведущих ролей, в числе которых Джульетта («Ромео и Джульетта» В. Шекспира), Лариса («Бесприданница» А. Островского), Миссис Форд («Виндзорские проказницы» В. Шекспира), Варька («Поднятая целина» М. А. Шолохова) и многие другие.

Кроме театральной работы, Григорьева с 2000 года занималась педагогической деятельностью на кафедре актёрского искусства Чувашского государственного института культуры и искусств. Актриса возглавляла Чувашское отделение Союза театральных деятелей и была лауреатом множества театральных премий, носила звание народной артистки РСФСР. Супруг Нины Ильиничны Николай Данилович Григорьев является Народным артистом РСФСР и Лауреатом Государственной премии РСФСР им. К. С. Станиславского.