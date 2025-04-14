Вашингтон, 14 апреля, 2025, 12:32 — ИА Регнум. Военно-морскому флоту Соединенных Штатов Америки нечего противопоставить подводной лодке класса «Кондор» российского производства. Об этом 14 апреля написал специалист в сфере обороны Брент Иствуд в материале для американского журнала 19FortyFive.

Ministry of Defence of the Russi/Global Look Press

«Российская подводная лодка класса «Кондор» имеет титановый корпус, с которым ВМС [США] не может сравниться», — сказано в статье.

Эксперт добавил, что титановые корпуса отличаются существенными преимуществами по сравнению с аналогами из других материалов. Автор пояснил, что корабли из титана легче, быстрее, тише и более защищенные. Кроме того, торпеды, установленные на борту, могут легко уничтожить массу вражеских судов.

«Представители класса «Кондор» — охотники-убийцы. Они охраняют родину от атак с близкого расстояния и могут выискивать вражеские подводные лодки, особенно американские «бумеры» (подлодки для транспортировки ракет. — Прим. ред.), — заключил эксперт.

Специалист добавил, что такие подлодки очень сложно и дорого производить, но несмотря на это, Россия продолжает успешно их модернизировать.

Ранее, 12 апреля, журнал 19FortyFive писал о том, что российская подлодка серии «Палтус» на протяжении нескольких десятилетий держит в страхе страны НАТО. Опасной для Североатлантического альянса субмарину делает то, что на ее вооружении стоит крылатая ракета «Калибр». Кроме того, подлодки «Палтус» обладают большим запасом для модернизации и улучшения, что также является угрозой для Запада, говорится в материале.

До этого зарубежные СМИ обратили внимание на другую российскую подлодку. Американский журнал The National Interest сообщил, что подводная лодка «Пермь» проекта 885М «Ясень-М», спущенная на воду в Мурманске, возьмет на вооружение тактическое ядерное оружие. Отмечается, что шестой атомный подводный крейсер, пополнивший Военно-морской флот России, оснащен гиперзвуковой ракетой «Циркон».