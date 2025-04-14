Солнечногорск, Московская область, 14 апреля, 2025, 12:30 — ИА Регнум. Матчи между сборными России и США, в составе которых будут игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), могут пройти в Санкт-Петербурге и Вашингтоне. Об этом 14 апреля заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Александр Вильф/РИА Новости Михаил Дегтярев

«Будут играть сборные России и США из игроков НХЛ и КХЛ. Логика здесь будет — две сборные с двумя флагами. Серия пройдет в Санкт-Петербурге и, скорее всего, в Вашингтоне», — рассказал он в мастерской управления «Сенеж» в ходе программы «Мастерская управления событиями».

Дегтярев сообщил, что идут непубличные переговоры о возможных встречах сборных. Самый сложный вопрос — определить даты матчей, учитывая то, что НХЛ и КХЛ являются коммерческими организациями. Также обсуждаются вопросы, кто получит права на трансляцию игр и кто будет оплачивать страховку на случай травм спортсменов.

«Календари, страховки, права, финансы, реклама, — это все в фокусе нашего внимания», — отметил Дегтярев.

Как передавало ИА Регнум, президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта по телефону обсудили ситуацию на Украине и ряд вопросов на тему российско-американских двусторонних отношений. Российский лидер в том числе предложил провести хоккейные матчи между сборными двух стран. Американский политик согласился с инициативой.

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли, комментируя возможные встречи российских и американских хоккеистов, поддержал эту идею. Он отметил, что спорт помогает разрушать барьеры и сближает людей.