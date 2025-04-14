Москва, 14 апреля, 2025, 12:21 — ИА Регнум. За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) восемь раз атаковали объекты российской энергетики. Об этом 14 апреля заявили в Минобороны РФ.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Отмечается, что украинские формирования нанесли удары по объектам в Белгородской, Брянской, Запорожской и Курской областях, а также в Луганской Народной Республике.

«Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта т. г. на 30 дней ударов по энергообъектам продолжает односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре», — уточнили в ведомстве.

Как ранее передавало ИА Регнум, 18 марта президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп пришли к соглашению о введении Москвой и Киевом временного моратория на взаимные удары по энергообъектам. Российский лидер сразу же отдал соответствующий приказ ВС РФ.

Глава киевского режима Владимир Зеленский также публично согласился на мораторий. Тем не менее в тот же день ВСУ атаковали энергообъект на территории Краснодарского края, а затем ежедневно стали наносить удары по энергетической инфраструктуре РФ в нарушение моратория. По данным МО РФ, Украина с начала действия соглашения проигнорировала запрет более 60 раз.

Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук сообщил, что Москва передает Вашингтону данные о нарушениях моратория на удары по объектам энергетики со стороны Киева. Он также предположил, что либо ВСУ не получили приказа о прекращении атак, либо такого приказа вовсе не было.