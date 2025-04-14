Бишкек, 14 апреля, 2025, 12:22 — ИА Регнум. Послу РФ в Бишкеке Сергею Вакунову вручили официальную ноту из-за массовых задержаний граждан Киргизии в Москве. Об этом 14 апреля заявила пресс-служба МИД республики.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Отмечается, что причиной вызова российского посла в министерство иностранных дел Киргизии стали задержания иностранных граждан, в том числе киргизов, в московском банном комплексе «Бодрость» 11 апреля.

«Российской стороне вручена официальная нота с просьбой предоставить информацию об основаниях проведенной правоохранительными органами операции, а также применения силовых мер в отношении граждан и, в случае необоснованности применения силы, принять соответствующие меры в отношении представителей правоохранительных органов города Москвы по данному инциденту», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее в Telegram-каналах появились кадры работы силовиков при задержании иностранных граждан, которые, предварительно, отказывались пускать в баню россиян. Согласно видеозаписи, присутствующих уложили лицом в пол и заставили передвигаться на коленях.

8 апреля, по данным ИА Регнум, сотрудники полиции во время рейда по выявлению нелегалов в Московском регионе поймали насильника-иностранца, скрывавшегося 13 лет. Отмечалось, что мужчину уже собирались депортировать, но перед этим провели молекулярную экспертизу на участие в преступлениях на территории России. Результаты показали причастность 34-летнего уроженца Узбекистана к изнасилованию и ограблению девушки в 2012 году.

3 апреля министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев рассказал, что число депортированных из России лиц увеличилось в 1,5 раза в 2024 году. Отмечается, что похожая динамика наблюдается в количестве вынесенных решений о запрете въезда иностранцев. Кроме того, президент РФ Владимир Путин 5 марта потребовал от правоохранителей пресекать каналы нелегальной миграции и активно использовать инструменты миграционного контроля для обеспечения безопасности россиян и сбережения российской культурной идентичности.